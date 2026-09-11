Описание товара Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650I AX представляет собой идеальную основу для создания мощной и компактной системы в формате Mini-ITX. Она создана для энтузиастов, которые не хотят жертвовать производительностью ради малых габаритов. Эта плата станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного справиться с любыми современными играми в паре с флагманскими видеокартами, или портативной рабочей станции для создателей контента. Плата оптимально подходит для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от энергоэффективных Ryzen 5 до мощных Ryzen 7 и даже Ryzen 9, благодаря продуманной системе питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5 и выполненный в миниатюрном форм-факторе Mini-ITX (17x17 см). Чипсет B650 обеспечивает идеальный баланс между производительностью и стоимостью, предлагая поддержку современных технологий, таких как память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Сокет AM5 гарантирует совместимость с последними процессорами AMD Ryzen, а форм-фактор Mini-ITX диктует главное условие для сборки - необходимость использования компактного корпуса, что делает эту плату выбором для тех, кто ценит эстетику и экономию пространства.

Память и расширение

Несмотря на компактный размер, плата предлагает отличные возможности для расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающими двухканальный режим работы и профили разгона AMD EXPO для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особое внимание уделено хранилищу данных: плата предлагает несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему стандарту PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость чтения и записи, что критически важно для быстрой загрузки игр и работы с большими файлами.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров Ryzen обеспечивается впечатляющей для Mini-ITX формата системой питания. Модуль регулировки напряжения (VRM) построен по многофазной схеме с использованием высококачественных компонентов DrMOS, что гарантирует точную и стабильную подачу энергии даже при пиковых нагрузках и активации технологии Precision Boost Overdrive. Наличие массивных радиаторов на цепях питания эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что делает эту плату надежным фундаментом даже для систем с флагманскими CPU. Питание процессора осуществляется через стандартный 8-pin разъем.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Gigabyte B650I AX предлагает богатый набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Также стоит отметить наличие функции Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы без необходимости установки процессора, памяти и видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, необходимо помнить о ее форм-факторе Mini-ITX. Это накладывает определенные ограничения на выбор корпуса, системы охлаждения процессора (особенно по высоте кулера) и блока питания (часто требуются модели формата SFX или SFX-L). Убедитесь, что выбранные вами компоненты совместимы по габаритам. Плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Для обеспечения совместимости с новейшими моделями процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции Q-Flash Plus является весомым преимуществом для сборщика.