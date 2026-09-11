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Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS)

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Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6&quot; Grey (82XQ00EQPS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652922
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS)

Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo 15AMN8 15.6" Grey (82XQ00EQPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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