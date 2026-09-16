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Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611)

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Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 1
Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 2
Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 3
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Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Y4 MAX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 1
  • Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 2
  • Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 3
  • Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 4
  • Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16&quot; Core i5-1334U 16/512GB Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 450 руб. 
Начислим 776 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611)
48 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Y4 MAX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х6
Вес, кг.
2.44

Описание товара Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611)

Большой 16-дюймовый экран с яркой IPS-матрицей и расширенным разрешением 1920x1200 отлично подходит для работы с документами и развлечений. Мощный десятиядерный процессор Intel Core i5 легко справится с многозадачностью, а 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR4X позволяют запускать сразу несколько приложений без задержек. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный отклик программ. Стильный серый корпус подойдёт как для офиса, так и для учёбы. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете подходящее ПО под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Y4 MAX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 16-дюймовый экран с яркой IPS-матрицей и расширенным разрешением 1920x1200 отлично подходит для работы с документами и развлечений. Мощный десятиядерный процессор Intel Core i5 легко справится с многозадачностью, а 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR4X позволяют запускать сразу несколько приложений без задержек. SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный отклик программ. Стильный серый корпус подойдёт как для офиса, так и для учёбы. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете подходящее ПО под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Windows 11 Home Grey (71005000611) - по цене 48450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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