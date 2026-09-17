Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01390)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742935
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01390)
Ноутбук ASUS Vivobook 15?1504MA-BQ645 с диагональю 15.6" оснащён IPS-экраном с разрешением 1920?1080 и матовой поверхностью, что делает изображение чётким и комфортным для работы и развлечений. В основе устройства шестиядерный процессор Intel Core 5 320 с частотой 1.5 ГГц и турбо-режимом до 4.6 ГГц, а объём оперативной памяти DDR5 составляет 8 ГБ. Для хранения данных установлен SSD объёмом 256 ГБ, который ускоряет запуск системы и приложений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук ASUS Vivobook 15?1504MA-BQ645 с диагональю 15.6" оснащён IPS-экраном с разрешением 1920?1080 и матовой поверхностью, что делает изображение чётким и комфортным для работы и развлечений. В основе устройства шестиядерный процессор Intel Core 5 320 с частотой 1.5 ГГц и турбо-режимом до 4.6 ГГц, а объём оперативной памяти DDR5 составляет 8 ГБ. Для хранения данных установлен SSD объёмом 256 ГБ, который ускоряет запуск системы и приложений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i5, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i5, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01390) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01390)