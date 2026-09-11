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Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta

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Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 1
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 2
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 3
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 4
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 5
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 6
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 7
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 8
Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652848
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х7
Вес, г.
680

Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta

Алюминиевый уровень Sparta 35108 длиной 800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
  • На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
  • Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, 2 глазка, линейка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Sparta 35108 длиной 800 мм, с 2 глазками и линейкой, рассчитан на применение в быту и в производственных условиях. Он поможет добиться точного выстраивания разметочных линий для последующей установки конструкций, полок, укладки облицовочных материалов и т.д. Две пузырьковые ампулы обеспечивают точный контроль отклонений поверхностей от горизонтальной и вертикальной плоскостей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Анодированный алюминиевый профиль, из которого выполнен уровень, отличается прочностью и антикоррозионными свойствами.
  • На корпусе имеется шкала, позволяющая осуществлять линейные измерения.
  • Благодаря отверстию в корпусе инструмент можно хранить в подвешенном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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