Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка
Американский гитарист Ральф Таунер, исполнитель ECM на протяжении всей своей музыкальной карьеры, создал уникальный коллектив своих записей для лейбла. Центральное место в его творчестве занимают сольные альбомы, первый из которых, «Дневник», вышел 50 лет назад. At First Light продолжает эту великую традицию, черпая вдохновение из широкой музыкальной палитры. «Мои сольные записи всегда включали мои собственные композиции, в которых есть следы многих композиторов и музыкантов, которые привлекали меня», — пишет Таунер в аннотации, ссылаясь, среди прочего, на влияние Джорджа Гершвина, Джона Колтрейна, Джона Дауленд и Билл Эванс: «Я считаю, что At First Light — хороший пример формирования этого разнообразия влияний в моей личной музыке». Помимо своих собственных пьес, Таунер также играет «Little Old Lady» Хоги Кармайкла, «Make Something Happy» Джула Стайна и традиционную мелодию «Danny Boy».
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