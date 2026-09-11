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Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка

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Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 1
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 2
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 3
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 4
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 5
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 6
Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RALPH TOWNER
Альбом (сингл)
At First Light
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 1
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 2
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 3
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 4
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 5
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 6
  • Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652458
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448759511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RALPH TOWNER
Альбом (сингл)
At First Light
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flow, Strait, Make Someone Happy, Ubi Sunt, Guitarra Picante, First Light, Danny Boy, Fat Foot, Argentinian Nights, Little Old Lady, Empty Stage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка

Американский гитарист Ральф Таунер, исполнитель ECM на протяжении всей своей музыкальной карьеры, создал уникальный коллектив своих записей для лейбла. Центральное место в его творчестве занимают сольные альбомы, первый из которых, «Дневник», вышел 50 лет назад. At First Light продолжает эту великую традицию, черпая вдохновение из широкой музыкальной палитры. «Мои сольные записи всегда включали мои собственные композиции, в которых есть следы многих композиторов и музыкантов, которые привлекали меня», — пишет Таунер в аннотации, ссылаясь, среди прочего, на влияние Джорджа Гершвина, Джона Колтрейна, Джона Дауленд и Билл Эванс: «Я считаю, что At First Light — хороший пример формирования этого разнообразия влияний в моей личной музыке». Помимо своих собственных пьес, Таунер также играет «Little Old Lady» Хоги Кармайкла, «Make Something Happy» Джула Стайна и традиционную мелодию «Danny Boy».

Отзывы о товаре Ralph Towner - At First Light (0602448759511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448759511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
RALPH TOWNER
Альбом (сингл)
At First Light
Жанр
Jazz
Трек-лист
Flow, Strait, Make Someone Happy, Ubi Sunt, Guitarra Picante, First Light, Danny Boy, Fat Foot, Argentinian Nights, Little Old Lady, Empty Stage
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Американский гитарист Ральф Таунер, исполнитель ECM на протяжении всей своей музыкальной карьеры, создал уникальный коллектив своих записей для лейбла. Центральное место в его творчестве занимают сольные альбомы, первый из которых, «Дневник», вышел 50 лет назад. At First Light продолжает эту великую традицию, черпая вдохновение из широкой музыкальной палитры. «Мои сольные записи всегда включали мои собственные композиции, в которых есть следы многих композиторов и музыкантов, которые привлекали меня», — пишет Таунер в аннотации, ссылаясь, среди прочего, на влияние Джорджа Гершвина, Джона Колтрейна, Джона Дауленд и Билл Эванс: «Я считаю, что At First Light — хороший пример формирования этого разнообразия влияний в моей личной музыке». Помимо своих собственных пьес, Таунер также играет «Little Old Lady» Хоги Кармайкла, «Make Something Happy» Джула Стайна и традиционную мелодию «Danny Boy».
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Отзывы


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