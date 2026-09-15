Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка
Способность Трио Бобо Стенсона охватывать далеко идущие идиомы и широкий репертуар в рамках своей личной дикции стала одновременно отличительной чертой и традицией, что вдохновило York Times сказать, что пианист «делает возвышенные записи фортепианного трио, не переигрывая». Он пульсирующий, комковатый, с длинными импровизированными фразами, оно живое.. Прокладывая столь же тонкий и своеобразный путь через оригиналы и мелодии, заимствованные у различных скандинавских композиторов, выдающаяся группа демонстрирует особенно гибкую алхимию на Sphere. Здесь различные музыкальные принципы сосуществуют в уникальной смеси, которую шведский пианист создал, развил и усовершенствовал на протяжении десятилетий сотрудничества с ECM и Манфредом Эйхером, который, как говорит Бобо, «выявляет лучшие качества музыкантов» и создал записывать. Соратники пианиста, бас-гитарист Андерс Йормин и барабанщик Йон Фельт, вместе аккомпанирующие лидеру со времен Cantando в 2008 году, являются более чем идеальными музыкальными партнерами для мягкого прикосновения Бобо и его бесконечной тяги к взаимодействию. Бобо: «У нас нет способа играть «реди-мейд». В данный момент все кристаллизуется, и мы приспосабливаемся к этому. И это квинтэссенция. В этом радость играть вместе, никогда не делать одно и то же дважды и быть полными решимости». Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в апреле 2022 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитIowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRod Stewart With Jools Holland - Swing Fever (5054197801723) вин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка