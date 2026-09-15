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The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка

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The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 1
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 2
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 3
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 4
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 5
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 1
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 2
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 3
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 4
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 5
  • The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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