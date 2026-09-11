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Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка

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Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 1
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 2
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 3
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 4
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 5
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 6
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 7
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 8
Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Bordeaux Concert
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 5
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 6
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 7
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 8
  • Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652304
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445766086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Bordeaux Concert
Жанр
Jazz
Трек-лист
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка

Концерт в Бордо – особый документ последнего европейского турне Кита Джарретта, каждый из сольных фортепианных концертов Джарретта в 2016 году имел свой ярко выраженный характер, а в Бордо на первый план выходит лирический импульс. В ходе этой импровизированной сюиты совершается множество тихих открытий, появляется трогательная свежесть музыки в целом, ощущение интимного общения. Рассматривая выступление в июле 2016 года, французская пресса говорила о намеках на Кёльнский концерт и Бремен-Лозанна в потоке событий, а расширенные части Бордо заманчиво красивы. Нежные песни звучат из воздуха, «пробуждая сообщество слушателей на грани тишины», как выразилась газета «Монд», «осознание времени вдали от шума и усталости мира».



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Keith Jarrett - Bordeaux Concert (0602445766086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445766086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Bordeaux Concert
Жанр
Jazz
Трек-лист
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концерт в Бордо – особый документ последнего европейского турне Кита Джарретта, каждый из сольных фортепианных концертов Джарретта в 2016 году имел свой ярко выраженный характер, а в Бордо на первый план выходит лирический импульс. В ходе этой импровизированной сюиты совершается множество тихих открытий, появляется трогательная свежесть музыки в целом, ощущение интимного общения. Рассматривая выступление в июле 2016 года, французская пресса говорила о намеках на Кёльнский концерт и Бремен-Лозанна в потоке событий, а расширенные части Бордо заманчиво красивы. Нежные песни звучат из воздуха, «пробуждая сообщество слушателей на грани тишины», как выразилась газета «Монд», «осознание времени вдали от шума и усталости мира».


Теги товара: Fusion
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Отзывы


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