Top.Mail.Ru
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 1
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 2
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 3
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 4
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 5
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 6
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 7
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Wagging Tongue Remixes
Жанр
рок, альтернатива
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 2
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 3
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 4
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 5
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 6
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 7
  • 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Wagging Tongue Remixes
Жанр
рок, альтернатива
Трек-лист
Wagging Tongue (Hawtin Gaiser Remix), Wagging Tongue (Daniel Avery Remix), Wagging Tongue (Henning Baers 808 Remix)
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка

Wagging Tongue - песня английской электронной группы Depeche Mode. Она была выпущена 7 июля 2023 года в качестве третьего сингла с их пятнадцатого студийного альбома Memento Mori. Данное издание - ремикс-сингл версии композиции Wagging Tongue.

Отзывы о товаре 0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
Wagging Tongue Remixes
Жанр
рок, альтернатива
Трек-лист
Wagging Tongue (Hawtin Gaiser Remix), Wagging Tongue (Daniel Avery Remix), Wagging Tongue (Henning Baers 808 Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Wagging Tongue - песня английской электронной группы Depeche Mode. Она была выпущена 7 июля 2023 года в качестве третьего сингла с их пятнадцатого студийного альбома Memento Mori. Данное издание - ремикс-сингл версии композиции Wagging Tongue.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588481512, Depeche Mode, Wagging Tongue (Remixes) (V12) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...