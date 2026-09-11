Top.Mail.Ru
Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 1
Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 2
Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Bangerz
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 1
  • Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 2
  • Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587643812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Bangerz
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Adore You, We Cant Stop, SMS (Bangerz), 4x4, My Darlin, Wrecking Ball, Love Money Party,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка

Новое юбилейное издание дебютного альбома Майли Сайрус Bangerz 2013 года. Черный винил c бонусным треком, гейтфолд.. С песней «Bangerz» Майли Сайрус оставила позади свой хороший образ Ханны Монтаны, произведя настоящий фурор десять лет назад. Теперь альбом впервые выпускается на виниле за пределами США в формате «10th Anniversary Edition». С новым лейблом, новыми продюсерами, новым звуком и совершенно новым внешним видом, тогдашняя 20-летняя исполнительница представила себя молодой артисткой, к которой следует относиться серьезно. От довольно поверхностного кантри-попа ее альтер-эго с канала Дисней к современному звучанию с влиянием хип-хопа и RnB. Сегодня «Bangerz» — это современная классика, проданная миллионами копий по всему миру и сделавшая Майли Сайрус одной из величайших артисток своего поколения. Список гостей альбома сегодня выглядит столь же впечатляющим, как и десять лет назад, и включает в себя, среди прочих, Бритни Спирс, Nelly и Ludacris. Новое «10th Anniversary» издание также включает бонус-трек «23», в котором Майли участвует с Wiz Khalifa и Juicy J. Bangerz (10th Anniversary Edition) доступен на черном виниле и виниле из морского стекла и включает в себя новый постер и упаковку, ранее не издававшиеся фотографии и бонус-трек 23.

Отзывы о товаре Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587643812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Bangerz
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Adore You, We Cant Stop, SMS (Bangerz), 4x4, My Darlin, Wrecking Ball, Love Money Party,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новое юбилейное издание дебютного альбома Майли Сайрус Bangerz 2013 года. Черный винил c бонусным треком, гейтфолд.. С песней «Bangerz» Майли Сайрус оставила позади свой хороший образ Ханны Монтаны, произведя настоящий фурор десять лет назад. Теперь альбом впервые выпускается на виниле за пределами США в формате «10th Anniversary Edition». С новым лейблом, новыми продюсерами, новым звуком и совершенно новым внешним видом, тогдашняя 20-летняя исполнительница представила себя молодой артисткой, к которой следует относиться серьезно. От довольно поверхностного кантри-попа ее альтер-эго с канала Дисней к современному звучанию с влиянием хип-хопа и RnB. Сегодня «Bangerz» — это современная классика, проданная миллионами копий по всему миру и сделавшая Майли Сайрус одной из величайших артисток своего поколения. Список гостей альбома сегодня выглядит столь же впечатляющим, как и десять лет назад, и включает в себя, среди прочих, Бритни Спирс, Nelly и Ludacris. Новое «10th Anniversary» издание также включает бонус-трек «23», в котором Майли участвует с Wiz Khalifa и Juicy J. Bangerz (10th Anniversary Edition) доступен на черном виниле и виниле из морского стекла и включает в себя новый постер и упаковку, ранее не издававшиеся фотографии и бонус-трек 23.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miley Cyrus - Bangerz (0196587643812) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...