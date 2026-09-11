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Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка

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Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 3
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 4
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 5
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 6
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 7
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 8
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time…
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 3
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 4
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 5
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 6
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 7
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 8
  • Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587782313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time…
Трек-лист
Anthem Part 3, Dance With Me, Fell In Love, Terrified, One More Time, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Dont Know What Youve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Childhood
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка

One More Time. - долгожданный новый альбом группы blink-182, воссоединивший культовый состав группы - Марка Хоппуса (бас, вокал), Тома ДеЛонге (гитара, вокал) и Трэвиса Баркера (ударные). Трио записало альбом One More Time. в 2022 и 2023 годах, в разгар успешного реюнион-тура, в ходе которого были распроданы арены, амфитеатры и стадионы по всему миру. в альбом One More Time. вошли 17 новых песен, которые показывают группу на пике ее силы и затрагивают темы трагедии, триумфа и, прежде всего, братства.

Отзывы о товаре Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587782313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time…
Трек-лист
Anthem Part 3, Dance With Me, Fell In Love, Terrified, One More Time, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Dont Know What Youve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Childhood
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
One More Time. - долгожданный новый альбом группы blink-182, воссоединивший культовый состав группы - Марка Хоппуса (бас, вокал), Тома ДеЛонге (гитара, вокал) и Трэвиса Баркера (ударные). Трио записало альбом One More Time. в 2022 и 2023 годах, в разгар успешного реюнион-тура, в ходе которого были распроданы арены, амфитеатры и стадионы по всему миру. в альбом One More Time. вошли 17 новых песен, которые показывают группу на пике ее силы и затрагивают темы трагедии, триумфа и, прежде всего, братства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blink-182 One - More Time… (0196587782313) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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