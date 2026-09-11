Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB WH
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB WH
Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB обеспечивает ЦПУ оптимальный тепловой режим во время работы, отводя до 180 Вт выделенной тепловой энергии. Модель предполагает установку на процессор с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом подключения. В ней предусмотрены медно-алюминиевая контактная площадка для отвода тепла с крышки ЦПУ и алюминиевый радиатор. Оптимальная передача тепла достигается за счет 4 тепловых трубок. Процессорная система охлаждения PCCooler R400 ARGB комплектуется креплениями и емкостью с термопастой для установки. В этом башенном кулере установлен вентилятор размером 90x90 мм с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с автоматическим управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает скорость вращения от 800 до 2200 об/мин. Наибольшая шумность кулера – 30 дБ.
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