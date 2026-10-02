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Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400

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Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 3
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 4
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 6
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 7
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 8
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 9
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 10
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 11
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 12
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 13
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 14
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 15
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 16
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 17
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 18
Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 15
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 16
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 17
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 18
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649052
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
230
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х14
Вес, кг.
6

Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400

Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 26915 мощностью 2400 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху, основная рукоятка поворачивается на 90° относительно корпуса.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AG230-2400




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
230
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 26915 мощностью 2400 Вт совместима с насадками максимальным диаметром 230 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 6000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 80 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Эргономичность — боковую рукоятку можно установить в 1 из 3 положений: слева, справа или сверху, основная рукоятка поворачивается на 90° относительно корпуса.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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