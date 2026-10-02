Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750
Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 26901 мощностью 750 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 115 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 30 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Компактность — малый вес 1,75 кг и небольшие размеры болгарки позволяют удерживать ее одной рукой, а также работать в труднодоступных местах.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 26901 мощностью 750 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 115 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 30 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
- Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
- Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
- Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
- Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
- Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Компактность — малый вес 1,75 кг и небольшие размеры болгарки позволяют удерживать ее одной рукой, а также работать в труднодоступных местах.
- Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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