Струбцина G-образная,100 мм Сибртех (20584)
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Характеристики
Описание товара Струбцина G-образная,100 мм Сибртех (20584)
Струбцина G-образная Сибртех 20584 с шириной зажима 100 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
- Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
- Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Струбцина G-образная Сибртех 20584 с шириной зажима 100 мм применяется для фиксации заготовок с целью их склеивания, а также для крепления к верстаку или станку для опиливания, сверления и другой обработки. Может использоваться во время сварки металлических деталей. Рама выполнена из чугуна с шаровидным графитом, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Струбцина пригодится в слесарной и столярной мастерской, а также будет полезна в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Работа со значительным усилием — резьбовой шток изготовлен из прочной стали Ст3.
- Надежная фиксация деталей — струбцина имеет подвижный зажим, установленный на шаровой шарнир.
- Защита от коррозии — корпус струбцины покрыт порошковой эмалью, а шток оцинкован.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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