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Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)

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Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 1
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 2
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 3
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 4
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 5
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 6
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 7
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 8
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 1
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 2
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 3
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 4
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 5
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 6
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 7
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 8
  • Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577405
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Комплектация
Зажим - 1 шт
Длина, мм
220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х6х2
Вес, кг.
1

Описание товара Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)

Ручной зажим Сибртех 18422 длиной 220 мм, с полукруглым захватом, используется для удержания деталей и заготовок перед их последующей обработкой или соединением. Полукруглый захват обеспечивает надежную фиксацию. Зажим применяется для проведения слесарно-монтажных, столярных, сварочных работ, а также будет полезен дома, в гараже или на даче.

Преимущества

  • Прочность — стальной зажим устойчив к механическим нагрузкам.
  • Защита от разрушения — никелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Регулировка по толщине детали — специальный винт позволяет плавно изменять величину рабочего хода губок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Комплектация
Зажим - 1 шт
Длина, мм
220
Страна производитель
Россия
Описание

Ручной зажим Сибртех 18422 длиной 220 мм, с полукруглым захватом, используется для удержания деталей и заготовок перед их последующей обработкой или соединением. Полукруглый захват обеспечивает надежную фиксацию. Зажим применяется для проведения слесарно-монтажных, столярных, сварочных работ, а также будет полезен дома, в гараже или на даче.

Преимущества

  • Прочность — стальной зажим устойчив к механическим нагрузкам.
  • Защита от разрушения — никелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Регулировка по толщине детали — специальный винт позволяет плавно изменять величину рабочего хода губок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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