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Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541)

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Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 1
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 2
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 3
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 4
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 5
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 6
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 7
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 8
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 9
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 10
Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 1
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 2
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 3
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 4
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 5
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 6
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 7
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 8
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 9
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 10
  • Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
480 руб.  582 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577406
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541)
480 руб. -18%
582 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Размер заклепок
2,4 - 4,8
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х12х3
Вес, г.
580

Описание товара Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541)

Заклепочник Сибртех 40541, 260 мм, рассчитан на скрепление листовых металлических заготовок при помощи вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. Он обеспечивает быстрое и прочное соединение материалов. Заклепочник предназначен для непрофессионального применения, пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс и прочность — корпус заклепочника выполнен из стали методом штамповки.
  • Эргономичные рукоятки из ПВХ надежно ложатся в руку и препятствуют проскальзыванию инструмента.
  • Небольшой вес заклепочника 608 г способствует снижению усталости при выполнении работ.
  • В комплекте с заклепочником идут насадки для заклепок и ключ для их замены.



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Отзывы о товаре Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Размер заклепок
2,4 - 4,8
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Описание

Заклепочник Сибртех 40541, 260 мм, рассчитан на скрепление листовых металлических заготовок при помощи вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. Он обеспечивает быстрое и прочное соединение материалов. Заклепочник предназначен для непрофессионального применения, пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс и прочность — корпус заклепочника выполнен из стали методом штамповки.
  • Эргономичные рукоятки из ПВХ надежно ложатся в руку и препятствуют проскальзыванию инструмента.
  • Небольшой вес заклепочника 608 г способствует снижению усталости при выполнении работ.
  • В комплекте с заклепочником идут насадки для заклепок и ключ для их замены.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник 260мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8мм 40541 Сибртех (40541) - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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