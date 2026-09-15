Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 576810
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х3
Вес, кг.
1
Описание товара Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)
Слесарный молоток Matrix «optimal» 10369 с квадратным бойком весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется при работе с металлическими заготовками, а также для забивания гвоздей и других крепежных элементов. Позволяет вбивать гвозди или штыри в труднодоступных местах. Предназначен для профессионального и частного применения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Слесарный молоток Matrix «optimal» 10369 с квадратным бойком весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется при работе с металлическими заготовками, а также для забивания гвоздей и других крепежных элементов. Позволяет вбивать гвозди или штыри в труднодоступных местах. Предназначен для профессионального и частного применения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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