Киянка резиновая, 680г, черная резина, фибергласовая рукоятка 11165 Сибртех (11165)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 577408
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490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Киянка резиновая - 1 шт
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Длина, мм
360
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара Киянка резиновая, 680г, черная резина, фибергласовая рукоятка 11165 Сибртех (11165)
Резиновая киянка Сибртех 11165 из черной резины, с фибергласовой рукояткой и бойком весом 680 г, применяется при проведении монтажных, сборочных и кузовных работ, для укладки плитки. Инструмент обладает высоким показателем прочности, стойкостью к воздействию внешней агрессивной среды и хорошим вибропоглощением, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Работа с чувствительными к давлению материалами — резиновый боек обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Надежность — рукоятка из фибергласа не теряет свою форму при интенсивной эксплуатации.
- Комфортное использование — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из ладони, а небольшой вес киянки позволяет долго работать без усталости.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Киянка
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Киянка резиновая - 1 шт
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Длина, мм
360
Страна производитель
Россия
Резиновая киянка Сибртех 11165 из черной резины, с фибергласовой рукояткой и бойком весом 680 г, применяется при проведении монтажных, сборочных и кузовных работ, для укладки плитки. Инструмент обладает высоким показателем прочности, стойкостью к воздействию внешней агрессивной среды и хорошим вибропоглощением, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Работа с чувствительными к давлению материалами — резиновый боек обладает высокими амортизирующими свойствами.
- Надежность — рукоятка из фибергласа не теряет свою форму при интенсивной эксплуатации.
- Комфортное использование — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из ладони, а небольшой вес киянки позволяет долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Киянка резиновая, 680г, черная резина, фибергласовая рукоятка 11165 Сибртех (11165) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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