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Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)

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Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 1
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 2
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 3
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 4
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 5
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 6
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 5
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 6
  • Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)

Пряморежущие ножницы Горизонт 78342 длиной 290 мм применяются для резки листового металла толщиной до 1 мм. Инструмент рассчитан на бытовое использование, пригодится также в частной мастерской и гараже.

Преимущества

  • Надежность — ножницы выполнены из прочной инструментальной легированной стали 45.
  • Антикоррозийная защита — оксидированные лезвия не разрушаются под воздействием влаги.
  • Безопасность — специальные упоры не допускают полного сжатия рукояток, предотвращая поломку ножниц и травмирование пользователя.
  • Удобная транспортировка — ножницы поставляются вместе с ПВХ-чехлом.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание

Пряморежущие ножницы Горизонт 78342 длиной 290 мм применяются для резки листового металла толщиной до 1 мм. Инструмент рассчитан на бытовое использование, пригодится также в частной мастерской и гараже.

Преимущества

  • Надежность — ножницы выполнены из прочной инструментальной легированной стали 45.
  • Антикоррозийная защита — оксидированные лезвия не разрушаются под воздействием влаги.
  • Безопасность — специальные упоры не допускают полного сжатия рукояток, предотвращая поломку ножниц и травмирование пользователя.
  • Удобная транспортировка — ножницы поставляются вместе с ПВХ-чехлом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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