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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574)

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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 1
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 2
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 3
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 4
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 5
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 6
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 7
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 8
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 9
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 10
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 11
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 12
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 1
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 2
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 3
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 4
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 5
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 6
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 7
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 8
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 9
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 10
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 11
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 12
  • Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х45х3
Вес, г.
170

Описание товара Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574)

Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20574 размером 450 х 565 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро и надежно фиксировать заготовки с целью для последующего склеивания, сверления, шлифовки, пиления и другой обработки. Компактный размер упрощает работу с инструментом.



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Отзывы о товаре Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20574 размером 450 х 565 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро и надежно фиксировать заготовки с целью для последующего склеивания, сверления, шлифовки, пиления и другой обработки. Компактный размер упрощает работу с инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 450 х 565 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20574) – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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