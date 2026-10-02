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Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2)

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Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 1
Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 2
Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 3
Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 3
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
69 560 руб.  208 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648711
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.2

Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2)

Управляемый коммутатор JetStream уровня 2+ с 24 портами 2,5 Гбит/с (8 портов PoE++, 16 портов PoE+) и 4 портами SFP+. 8 портов с поддержкой PoE++ и 16 портов с поддержкой PoE+ со скоростью 2,5 Гбит/с создадут хороший задел на будущее и обеспечат достаточную пропускную способность для точек доступа, работающих на стандартах Wi?Fi 6 и Wi?Fi 7, а технология PoE с общим бюджетом 500 Вт1 позволит передавать данные и подавать питание по одному кабелю вместо двух. Четыре порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и сверхнизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Программно конфигурируемая сеть Omada объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая 100?процентное централизованное управление через облако. Omada позволяет создать высокомасштабируемую сеть, которой можно управлять из единого интерфейса. Данное решение предусматривает бесшовные проводные и беспроводные подключения, которые позволят развернуть сеть в гостинице, школе, магазине, офисе и не только.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XPP-M2)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Описание
Управляемый коммутатор JetStream уровня 2+ с 24 портами 2,5 Гбит/с (8 портов PoE++, 16 портов PoE+) и 4 портами SFP+. 8 портов с поддержкой PoE++ и 16 портов с поддержкой PoE+ со скоростью 2,5 Гбит/с создадут хороший задел на будущее и обеспечат достаточную пропускную способность для точек доступа, работающих на стандартах Wi?Fi 6 и Wi?Fi 7, а технология PoE с общим бюджетом 500 Вт1 позволит передавать данные и подавать питание по одному кабелю вместо двух. Четыре порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и сверхнизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Программно конфигурируемая сеть Omada объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая 100?процентное централизованное управление через облако. Omada позволяет создать высокомасштабируемую сеть, которой можно управлять из единого интерфейса. Данное решение предусматривает бесшовные проводные и беспроводные подключения, которые позволят развернуть сеть в гостинице, школе, магазине, офисе и не только.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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