Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Punch Brothers - Hell On Church Street (0075597912494) виниловая пластинка
Альбом Hell on Church Street американского прогрессив-блюграсс- коллектива Punch Brothers будет выпущен на Nonesuch 14 января. Это переосмысление и дань уважения альбому Church Street Blues Тони Райса.. Hell on Church Street, новый альбом Punch Brothers, который выйдет 14 января 2022 года на лейбле Nonesuch Records, представляет собой переосмысление и дань уважения знаменитому сольному альбому Church Street Blues покойного великого блюграсс-исполнителя Тони Райса. Коллекция включает песни Боба Дилана, Гордона Лайтфута, Билла Монро и других. Записанный в студии Blackbird в Нэшвилле в ноябре 2020 года, во времена большой неопределенности, «Hell on Church Street» задумывался как одновременно самодостаточный релиз и как оммаж Райсу, который умер в прошлое Рождество. Punch Brothers рассказывают о Тони Райсе и Church Street Blues: «Ни один альбом (или музыкант) не оказал на нас большего влияния, и мы чувствовали себя обязанными осветить его полностью, с тем чтобы взаимодействовать с ним в том же пропитанном уважением духе приключения, которое Тони привнес в каждую из уже существующих песен». Hell on Church Street Punch Brothers следует за обласканным критиками альбомом All Ashore 2018 года получившим премию Грэмми, в который вошли девять оригинальных песен, написанных группой. The Boston Globe сказал об All Ashore: «Punch Brothers создали глубоко значимую и совершенно великолепную пластинку, которая принимает мир таким, какой он есть, но не использует это как предлог для отказа».
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