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Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка

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Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 1
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 2
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 3
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 4
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 5
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 6
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis. Michel LeGrand
Альбом (сингл)
Dingo: Selections From The Motion Picture Soundtrack
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 1
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 2
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 3
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 4
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 5
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 6
  • Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis. Michel LeGrand
Альбом (сингл)
Dingo: Selections From The Motion Picture Soundtrack
Трек-лист
Kimberley Trumpet, The Arrival, Concert On The Runway, The Departure, Dingo Howl, Letter As Hero, Trumpet Cleaning, The Dream, Paris Walking I, Paris Walking II, Kimberley Trumpet In Paris, The Music Room, Club Entrance, The Jam Session, Going Home, Surprise!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка

Dingo: Selections From The Motion Picture Soundtrack включает саундтрек, составленный легендами джаза Майлзом Дэвисом и Мишелем Леграном. В нем также есть одно из последних заснятых выступлений Майлза Дэвиса. Это юбилейное издание, посвященное 30-летию саундтрека, будет первым тиражом с момента его первоначального выпуска в 1991 году. Альбом будет напечатан на красном виниле.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis. Michel LeGrand
Альбом (сингл)
Dingo: Selections From The Motion Picture Soundtrack
Трек-лист
Kimberley Trumpet, The Arrival, Concert On The Runway, The Departure, Dingo Howl, Letter As Hero, Trumpet Cleaning, The Dream, Paris Walking I, Paris Walking II, Kimberley Trumpet In Paris, The Music Room, Club Entrance, The Jam Session, Going Home, Surprise!
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Dingo: Selections From The Motion Picture Soundtrack включает саундтрек, составленный легендами джаза Майлзом Дэвисом и Мишелем Леграном. В нем также есть одно из последних заснятых выступлений Майлза Дэвиса. Это юбилейное издание, посвященное 30-летию саундтрека, будет первым тиражом с момента его первоначального выпуска в 1991 году. Альбом будет напечатан на красном виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Davis, Miles; Legrand, Michel, Dingo (coloured) (0603497843923) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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