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Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка

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Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624951971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cocaine Eyes, Don’t Cry, Heavy Love, On Broadway, Eldorado
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – NYA ORS 21, Neil Young Archives Official Release Series – DISC 21
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка

Впервые для широкой публики, на виниле будет выпущен мини-альбом Neil Young & The Restless «Eldorado». Первоначально вышедший только в Австралии и Японии, EP содержал три различных микса на треки «Don’t Cry», «On Broadway» и «Eldorado» которые позже появились на альбоме Янга «Freedom». В мини-альбом также вошли неизданные записи «Cocaine Eyes» и «Heavy Love».

Отзывы о товаре Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624951971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cocaine Eyes, Don’t Cry, Heavy Love, On Broadway, Eldorado
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – NYA ORS 21, Neil Young Archives Official Release Series – DISC 21
Страна производитель
США
Описание
Впервые для широкой публики, на виниле будет выпущен мини-альбом Neil Young & The Restless «Eldorado». Первоначально вышедший только в Австралии и Японии, EP содержал три различных микса на треки «Don’t Cry», «On Broadway» и «Eldorado» которые позже появились на альбоме Янга «Freedom». В мини-альбом также вошли неизданные записи «Cocaine Eyes» и «Heavy Love».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Eldorado (EP) (0093624951971) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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