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Eric B. & Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric B. & Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка

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Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 1
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 2
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 3
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 4
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 5
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 6
Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eric B. & Rakim
Альбом (сингл)
Paid In Full
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 4
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 5
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 6
  • Eric B. &amp; Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647304
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557414530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eric B. & Rakim
Альбом (сингл)
Paid In Full
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
I Aint No Joke, Eric B. Is On The Cut, My Melody, I Know You Got Soul, Move The Crowd, Paid In Full, As The Rhyme Goes On, Chinese Arithmetic, Eric B. Is President, Extended Beat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric B. & Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Aint No Joke, Eric B. Is On The Cut, My Melody, I Know You Got Soul, Move The Crowd, Paid In Full, As The Rhyme Goes On, Chinese Arithmetic, Eric B. Is President, Extended Beat

Отзывы о товаре Eric B. & Rakim - Paid In Full (0602557414530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557414530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eric B. & Rakim
Альбом (сингл)
Paid In Full
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
I Aint No Joke, Eric B. Is On The Cut, My Melody, I Know You Got Soul, Move The Crowd, Paid In Full, As The Rhyme Goes On, Chinese Arithmetic, Eric B. Is President, Extended Beat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Aint No Joke, Eric B. Is On The Cut, My Melody, I Know You Got Soul, Move The Crowd, Paid In Full, As The Rhyme Goes On, Chinese Arithmetic, Eric B. Is President, Extended Beat
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