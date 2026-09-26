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Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка

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Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
Mann Made
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMBRELLA MUSIC
Barcode
[5060051334207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
Mann Made
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Since I Dont Have You, Youre For Me, Look Away, The Abominable Showmann, Watch Your Step, Stormy Monday Blues, I Really Do Believe, Hi Lili, Hi Lo, The Way You Do The Things You Do, Bare Hugg, You Dont Know Me, L.S.D., Ill Make It Up To You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Since I Dont Have You, Youre For Me, Look Away, The Abominable Showmann, Watch Your Step, Stormy Monday Blues, I Really Do Believe, Hi Lili, Hi Lo, The Way You Do The Things You Do, Bare Hugg, You Dont Know Me, L.S.D., Ill Make It Up To You

Отзывы о товаре Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMBRELLA MUSIC
Barcode
[5060051334207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Manfred Mann
Альбом (сингл)
Mann Made
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Since I Dont Have You, Youre For Me, Look Away, The Abominable Showmann, Watch Your Step, Stormy Monday Blues, I Really Do Believe, Hi Lili, Hi Lo, The Way You Do The Things You Do, Bare Hugg, You Dont Know Me, L.S.D., Ill Make It Up To You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Since I Dont Have You, Youre For Me, Look Away, The Abominable Showmann, Watch Your Step, Stormy Monday Blues, I Really Do Believe, Hi Lili, Hi Lo, The Way You Do The Things You Do, Bare Hugg, You Dont Know Me, L.S.D., Ill Make It Up To You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manfred Mann - Mann Made (5060051334207) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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