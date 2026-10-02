ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает стабильное и качественное электропитание. С весом 28,5 кг, этот ИБП представлен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом рабочем пространстве. ИБП имеет одну фазу и поддерживает модифицированную синусоиду, что подходит для широкого спектра устройств. Для повышения безопасности и защищенности оборудования, данный источник обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно актуально для офисных применений. Имеется общее количество розеток - 5, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оборудование переключается на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя минимальное время простоя. При полной нагрузке ИБП обеспечит до 3 минут защитного времени работы, что достаточно для сохранения данных и аккуратного завершения работы. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, что расширяет диапазон его использования в различных условиях электроэнергии. Эта модель от CyberPower оптимальна для пользователей, которым важно сочетание производительности и надежности в защите их электронных устройств от перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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