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ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W

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ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 1
ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 2
ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 3
ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 1
  • ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 2
  • ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 3
  • ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646038
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х28
Вес, кг.
30

Описание товара ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает стабильное и качественное электропитание. С весом 28,5 кг, этот ИБП представлен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом рабочем пространстве. ИБП имеет одну фазу и поддерживает модифицированную синусоиду, что подходит для широкого спектра устройств. Для повышения безопасности и защищенности оборудования, данный источник обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно актуально для офисных применений. Имеется общее количество розеток - 5, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оборудование переключается на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя минимальное время простоя. При полной нагрузке ИБП обеспечит до 3 минут защитного времени работы, что достаточно для сохранения данных и аккуратного завершения работы. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, что расширяет диапазон его использования в различных условиях электроэнергии. Эта модель от CyberPower оптимальна для пользователей, которым важно сочетание производительности и надежности в защите их электронных устройств от перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OLS3000E Online Tower 3000VA/2700W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает стабильное и качественное электропитание. С весом 28,5 кг, этот ИБП представлен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом рабочем пространстве. ИБП имеет одну фазу и поддерживает модифицированную синусоиду, что подходит для широкого спектра устройств. Для повышения безопасности и защищенности оборудования, данный источник обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно актуально для офисных применений. Имеется общее количество розеток - 5, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оборудование переключается на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя минимальное время простоя. При полной нагрузке ИБП обеспечит до 3 минут защитного времени работы, что достаточно для сохранения данных и аккуратного завершения работы. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, что расширяет диапазон его использования в различных условиях электроэнергии. Эта модель от CyberPower оптимальна для пользователей, которым важно сочетание производительности и надежности в защите их электронных устройств от перебоев в электроснабжении.
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