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Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401)

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Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) - фото 1
Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
  • Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) - фото 1
  • Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645887
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Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401)

Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.

Отзывы о товаре Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401)




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Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Varta ELECTRONICS CR1/3N BL1 3V (6131101401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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