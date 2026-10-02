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Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)

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Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 1
Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 2
Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 3
Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 4
Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 1
  • Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 2
  • Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 3
  • Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 4
  • Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 &quot;Крона&quot; 9V (1шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
540 руб.  744 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)
540 руб. -27%
744 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
1
Напряжение, В
9
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
6LR61
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)

Duracell разрабатывает батарейки с 1940-х годов и является мировым лидером в своей индустрии. Чтобы пульт от телевизора или игровой контроллер работал как можно дольше, сделайте выбор в пользу Duracell в размере 9V. Эта батарейка станет надежным источником питания для вашего электронного устройства. Тест с использованием механизированных игрушек показал, что Duracell работает дольше других батареек в размере 9V — разница составляет до 40% (в сравнении с минимальным средним сроком службы)*. Уникальная технология Duralock позволяет сохранять заряд до 10 лет. Это значит, что вы можете держать батарейки Duracell про запас месяцами и даже годами.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
1
Напряжение, В
9
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
6LR61
Страна производитель
Малайзия
Описание
Duracell разрабатывает батарейки с 1940-х годов и является мировым лидером в своей индустрии. Чтобы пульт от телевизора или игровой контроллер работал как можно дольше, сделайте выбор в пользу Duracell в размере 9V. Эта батарейка станет надежным источником питания для вашего электронного устройства. Тест с использованием механизированных игрушек показал, что Duracell работает дольше других батареек в размере 9V — разница составляет до 40% (в сравнении с минимальным средним сроком службы)*. Уникальная технология Duralock позволяет сохранять заряд до 10 лет. Это значит, что вы можете держать батарейки Duracell про запас месяцами и даже годами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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