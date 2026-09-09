Top.Mail.Ru
Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
710 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216499
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
2
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.)

Батарейка GP — это надежный источник энергии, который сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Обладая напряжением 1.5 В, эта литиевая батарея обеспечит стабильную работу ваших устройств на длительное время. GP известен своим качеством и инновациями в области энергетики, что делает его одним из ведущих брендов на рынке. Производится в Китае с соблюдением всех международных стандартов качества, батарейка GP идеально подходит для разнообразных приборов, требующих надежного и устойчивого питания. Будь то электронные игрушки, пульты управления или другие устройства, вы можете быть уверены в безотказной работе благодаря батарейкам GP.

Отзывы о товаре Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
2
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейка GP — это надежный источник энергии, который сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Обладая напряжением 1.5 В, эта литиевая батарея обеспечит стабильную работу ваших устройств на длительное время. GP известен своим качеством и инновациями в области энергетики, что делает его одним из ведущих брендов на рынке. Производится в Китае с соблюдением всех международных стандартов качества, батарейка GP идеально подходит для разнообразных приборов, требующих надежного и устойчивого питания. Будь то электронные игрушки, пульты управления или другие устройства, вы можете быть уверены в безотказной работе благодаря батарейкам GP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...