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Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор

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Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор - фото 1
Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор - фото 1
  • Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP ёмкостью 2500 мАч созданы по новой технологии и имеют увеличенный срок службы - до 500 циклов. Это выгодное приобретение, которое избавит вас от необходимости покупать одноразовые батарейки в течение нескольких лет. Аккумуляторы GP подойдут для всех бытовых и электронных приборов, где требуется элемент питания типоразмера АА: аудиоустройства, пульты дистанционного управления, радиотелефоны, светильники, детские игрушки и так далее. Также их можно использовать в профессиональной фототехнике или оборудовании. Один из плюсов элементов питания GP – это способность работать в широком диапазоне температур от -20 до +50С, поэтому их можно устанавливать в устройства, функционирующие на улице.

Отзывы о товаре Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Никель-металлгидридные аккумуляторы GP ёмкостью 2500 мАч созданы по новой технологии и имеют увеличенный срок службы - до 500 циклов. Это выгодное приобретение, которое избавит вас от необходимости покупать одноразовые батарейки в течение нескольких лет. Аккумуляторы GP подойдут для всех бытовых и электронных приборов, где требуется элемент питания типоразмера АА: аудиоустройства, пульты дистанционного управления, радиотелефоны, светильники, детские игрушки и так далее. Также их можно использовать в профессиональной фототехнике или оборудовании. Один из плюсов элементов питания GP – это способность работать в широком диапазоне температур от -20 до +50С, поэтому их можно устанавливать в устройства, функционирующие на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор - стоимость товара 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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