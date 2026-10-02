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Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)

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Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Duracell AAA Basic
filter_none Товар входит в коллекцию Duracell AAA Basic

Коллекция Duracell AAA Basic


Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
180

Описание товара Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)

С батарейками Duracell Basic LR03-6BL Вы никогда не ощутите последствия внезапного выхода из строя высокотехнологичных устройств. Представленная модель обладает распространенным форм фактором ААА, благодаря чему она может похвастаться широким спектром применения. Один блистер содержит 6 щелочных элементов питания, поэтому Вы нескоро вспомните о необходимости покупки очередного комплекта батареек. Каждый аккумулятор обладает рабочим напряжением 1.5 В. Duracell Basic LR03-6BL можно устанавливать в разнообразную технику: от компактных фонариков и пультов дистанционного управления до медицинских автоматических тонометров и портативных игровых устройств.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)




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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
С батарейками Duracell Basic LR03-6BL Вы никогда не ощутите последствия внезапного выхода из строя высокотехнологичных устройств. Представленная модель обладает распространенным форм фактором ААА, благодаря чему она может похвастаться широким спектром применения. Один блистер содержит 6 щелочных элементов питания, поэтому Вы нескоро вспомните о необходимости покупки очередного комплекта батареек. Каждый аккумулятор обладает рабочим напряжением 1.5 В. Duracell Basic LR03-6BL можно устанавливать в разнообразную технику: от компактных фонариков и пультов дистанционного управления до медицинских автоматических тонометров и портативных игровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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