Top.Mail.Ru
Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) - фото 1
Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) - фото 1
  • Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
780 руб.  992 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
210

Описание товара Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.)

Алкалиновая (щелочная) батарейка Duracell типа AA /LR6 ("пальчиковая)". В блистере 8 шт.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Алкалиновая (щелочная) батарейка Duracell типа AA /LR6 ("пальчиковая)". В блистере 8 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...