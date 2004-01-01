Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 41521
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Коллекция Duracell AAA Basic
Коллекция Duracell AAA Basic
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
Набор мощных батареек, имеющих долгий срок службы и отлично подходящих для питания цифровых камер, портативных игровых консолей, электробритв, пультов ДУ, проигрывателей компакт-дисков, механизированных игрушек, фонарей, и прочей электроники.