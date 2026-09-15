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Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1

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Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 1
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 2
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 3
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 4
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 5
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 6
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 7
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 8
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 9
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 10
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 11
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 12
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 1
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 2
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 3
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 4
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 5
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 6
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 7
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 8
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 9
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 10
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 11
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 12
  • Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1
9 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
10

Описание товара Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1

Саундбар Razer Leviathan V2 X формата 2.0 представлен в стильном черном корпусе в виде узкой панели. Питание от USB-порта не требует поиска свободной розетки при подключении. Аудиосистема с мощностью 65 Вт радует чистым звуком при любой громкости. Razer Leviathan V2 X оснащен Bluetooth-модулем для управления саундбаром со смартфона и прослушивания любимой музыки с мобильных устройств. Вы можете менять настройки эквалайзера для улучшения качества звучания фильмовых эффектов, рок-музыки и т. д. Модель дополнена градиентной RGB-подсветкой снизу, создающей красивый декоративный эффект.

Отзывы о товаре Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Саундбары
Описание
Саундбар Razer Leviathan V2 X формата 2.0 представлен в стильном черном корпусе в виде узкой панели. Питание от USB-порта не требует поиска свободной розетки при подключении. Аудиосистема с мощностью 65 Вт радует чистым звуком при любой громкости. Razer Leviathan V2 X оснащен Bluetooth-модулем для управления саундбаром со смартфона и прослушивания любимой музыки с мобильных устройств. Вы можете менять настройки эквалайзера для улучшения качества звучания фильмовых эффектов, рок-музыки и т. д. Модель дополнена градиентной RGB-подсветкой снизу, создающей красивый декоративный эффект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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