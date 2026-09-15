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0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка

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0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 1
0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 2
0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 3
0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 4
0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 1
  • 0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 2
  • 0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 3
  • 0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 4
  • 0603497840403, Виниловая пластинка MC5, Kick Out The Jams (coloured) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка
3 800 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка

Kick Out the Jams - дебютный альбом американской прото-панк-группы MC5. Он был выпущен в феврале 1969 года на лейбле Elektra. Альбом был записан вживую в Детройтском зале Grande Ballroom в течение двух ночей, Devils Night и Halloween, 1968. Пластинка достигла 30 сточки в чарте Billboard 200, а заглавный трек достиг 82 места в Hot 100. Несмотря на то, что альбом получил неблагоприятную рецензию в журнале Rolling Stone после его выхода, сегодня он считается важным предшественником панк-рока, и в 2003 году занял 294 место в списке «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, сохранив это место в пересмотренном списке 2012 года.

Отзывы о товаре 0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Kick Out the Jams - дебютный альбом американской прото-панк-группы MC5. Он был выпущен в феврале 1969 года на лейбле Elektra. Альбом был записан вживую в Детройтском зале Grande Ballroom в течение двух ночей, Devils Night и Halloween, 1968. Пластинка достигла 30 сточки в чарте Billboard 200, а заглавный трек достиг 82 места в Hot 100. Несмотря на то, что альбом получил неблагоприятную рецензию в журнале Rolling Stone после его выхода, сегодня он считается важным предшественником панк-рока, и в 2003 году занял 294 место в списке «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, сохранив это место в пересмотренном списке 2012 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0603497840403, MC5, Kick Out The Jams (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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