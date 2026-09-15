Top.Mail.Ru
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 1
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 2
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 3
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 4
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 5
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 6
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 7
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 8
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 9
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Gold Experience
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Legacy
Barcode
[0194399359617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Gold Experience
Трек-лист
P Control, NPG Operator, Endorphinmachine, Shhh, We March, NPG Operator, The Most Beautiful Girl In The World, Dolphin, NPG Operator, Now, NPG Operator, 319, NPG Operator, Shy, Billy Jack Bitch, [Eye] Hate U, NPG Operator, Gold
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: P Control, NPG Operator, Endorphinmachine, Shhh, We March, NPG Operator, The Most Beautiful Girl In The World, Dolphin, NPG Operator, Now, NPG Operator, 319, NPG Operator, Shy, Billy Jack Bitch, [Eye] Hate U, NPG Operator, Gold

Отзывы о товаре Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Legacy
Barcode
[0194399359617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Gold Experience
Трек-лист
P Control, NPG Operator, Endorphinmachine, Shhh, We March, NPG Operator, The Most Beautiful Girl In The World, Dolphin, NPG Operator, Now, NPG Operator, 319, NPG Operator, Shy, Billy Jack Bitch, [Eye] Hate U, NPG Operator, Gold
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: P Control, NPG Operator, Endorphinmachine, Shhh, We March, NPG Operator, The Most Beautiful Girl In The World, Dolphin, NPG Operator, Now, NPG Operator, 319, NPG Operator, Shy, Billy Jack Bitch, [Eye] Hate U, NPG Operator, Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - The Gold Experience (0194399359617) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...