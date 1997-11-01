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Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка

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0196587021719, Houston, Whitney, Whitney Houston виниловая пластинка - фото 1
0196587021719, Houston, Whitney, Whitney Houston виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587021719, Houston, Whitney, Whitney Houston виниловая пластинка - фото 1
  • 0196587021719, Houston, Whitney, Whitney Houston виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
1.97E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me

Отзывы о товаре Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista
Barcode
1.97E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney Houston
Трек-лист
You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: You Give Good Love, Thinking About You, Someone For Me, Saving All My Love For You, Nobody Loves Me Like You Do, How Will I Know, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All, Hold Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitney Houston - Whitney Houston (0196587021719) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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