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David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка

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David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 1
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 2
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 3
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 4
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 5
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 6
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 7
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 8
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BEAT
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 1
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 2
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 3
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 4
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 5
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 6
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 7
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 8
  • David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PLG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
PLG
Barcode
[5099908389510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BEAT
Жанр
House
Трек-лист
David Guetta - Where Them Girls At, David Guetta - Little Bad Girl, David Guetta - Turn Me On, David Guetta And Snoop Dogg - Sweat, David Guetta - Without You, David Guetta - Nothing Really Matters, David Guetta - I Can Only Imagine, David Guetta - Crank It Up, David Guetta And Afrojack - I Just Wanna F., David Guetta - Night Of Your Life, David Guetta - Repeat, David Guetta - Titanium, David Guetta - The Alphabeat, David Guetta And Afrojack - Lunar, David Guetta And Avicii - Sunshine, David Gue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка

Пятый альбом Nothing but The Beat французского диджея Дэвида Гетты вышел 26 августа 2011 года. Студийник состоит из двух частей: первая - вокальный альбом, вторая - электронный. Сам Дэвид Гетта характеризовал свой альбом, как что-то новое в развитии хауса и техно. В записи лонгплея приняли участие такие вокалисты, как Ники Минаж, Крис Браун, Sia, Flo Rida, Akon и другие известные артисты. Nothing but The Beat был отлично принят слушателями и поднялся на наивысшую строчку хит-парадов Франции, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, в чарте UK Albums он занял вторую строчку, а в US Billboard 200 достиг пятого места. Дэвид Гетта является не только диджеем мирового уровня, но также и топовым музыкальным продюсером. Дебютный сольный альбом артиста Just a Little More Love был издан 10 июня 2002 года и разошелся тиражем более 300 тысяч копий. В октябре 2011 Дэвид поднялся на первую строчку в международном рейтинге диджеев от журнала DJ Magazine. Артист тесно сотрудничает с Ники Минаж, Келис, Sia, группами The Black Eyed Peas, LMFAO, Flo Rida, а также другими известными исполнителями. Вот уже несколько лет подряд критики называют Дэвида "мастером ремиксов".

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Характеристики
Бренд
PLG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
PLG
Barcode
[5099908389510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
David Guetta
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BEAT
Жанр
House
Трек-лист
David Guetta - Where Them Girls At, David Guetta - Little Bad Girl, David Guetta - Turn Me On, David Guetta And Snoop Dogg - Sweat, David Guetta - Without You, David Guetta - Nothing Really Matters, David Guetta - I Can Only Imagine, David Guetta - Crank It Up, David Guetta And Afrojack - I Just Wanna F., David Guetta - Night Of Your Life, David Guetta - Repeat, David Guetta - Titanium, David Guetta - The Alphabeat, David Guetta And Afrojack - Lunar, David Guetta And Avicii - Sunshine, David Gue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Пятый альбом Nothing but The Beat французского диджея Дэвида Гетты вышел 26 августа 2011 года. Студийник состоит из двух частей: первая - вокальный альбом, вторая - электронный. Сам Дэвид Гетта характеризовал свой альбом, как что-то новое в развитии хауса и техно. В записи лонгплея приняли участие такие вокалисты, как Ники Минаж, Крис Браун, Sia, Flo Rida, Akon и другие известные артисты. Nothing but The Beat был отлично принят слушателями и поднялся на наивысшую строчку хит-парадов Франции, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, в чарте UK Albums он занял вторую строчку, а в US Billboard 200 достиг пятого места. Дэвид Гетта является не только диджеем мирового уровня, но также и топовым музыкальным продюсером. Дебютный сольный альбом артиста Just a Little More Love был издан 10 июня 2002 года и разошелся тиражем более 300 тысяч копий. В октябре 2011 Дэвид поднялся на первую строчку в международном рейтинге диджеев от журнала DJ Magazine. Артист тесно сотрудничает с Ники Минаж, Келис, Sia, группами The Black Eyed Peas, LMFAO, Flo Rida, а также другими известными исполнителями. Вот уже несколько лет подряд критики называют Дэвида "мастером ремиксов".
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Отзывы


David Guetta - Nothing But The Beat (5099908389510) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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