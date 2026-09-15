Описание товара The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка

All the Wars - студийный альбом британской альтернативной рок-группы The Pineapple Thief, выпущенный в 2012 г. На альбоме присутствуют хор и струнная секция из 22 человек. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, образованная Брюсом Соордом в 1999 году в Сомерсете, Англия. Изначально Брюс Соорд создавал проект в качестве музыкального хобби и выпустил дебютный альбом Abducting the Unicorn на лейбле Cyclops Records в 1999 году. Этот релиз вызвал достаточный интерес, чтобы создать небольшую, но верную фан-базу. В 2002 году Брюс Сурд решил организовать полноценную группу. В состав группы вошли Джон Сайкс (Jon Sykes) на басу, Уэйн Хиггинс (Wayne Higgins) на гитаре, Мэтт ОЛири (Matt OLeary) на клавишных и Кит Харрисон (Keith Harrison) на барабанах. В таком составе в 2004 году был выпущен альбом 12 Stories Down, однако Брюс Сурд остался недоволен его звучанием, что привело к перезаписи, ремикшированию и некоторым изменениям треков для выпуска 10 Stories Down в 2005 году. Впоследствии Мэтт ОЛири покинул группу, а Стив Китч, который был сопродюсером и микшером 10 Stories Down, присоединился к ней в качестве клавишника. Музыкальный стиль группы The Pineapple Thief можно охарактеризовать как прогрессивный рок с элементами альтернативного рока и арт-рока. Их музыка сочетает разнообразные звучания и мелодии, создавая неповторимый и эмоциональный звук. Музыкальные аранжировки группы также часто включают симфонические элементы, используя струнные и духовые инструменты, что добавляет глубину и разнообразие звучания. Хотя музыка The Pineapple Thief имеет прогрессивный характер, они также экспериментируют с различными жанрами и звуковыми текстурами, что делает их творчество уникальным и интересным для слушателей, устремленных к нестандартной и глубокой музыке. Однако в их звучании всегда присутствует некая меланхолия и эмоциональная глубина, что отличает группу и делает её всегда узнаваемой и привлекательной для ценителей прогрессивного рока и альтернативной музыки.