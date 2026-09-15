Top.Mail.Ru
The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
All The Wars
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
All The Wars
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка

All the Wars - студийный альбом британской альтернативной рок-группы The Pineapple Thief, выпущенный в 2012 г. На альбоме присутствуют хор и струнная секция из 22 человек. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, образованная Брюсом Соордом в 1999 году в Сомерсете, Англия. Изначально Брюс Соорд создавал проект в качестве музыкального хобби и выпустил дебютный альбом Abducting the Unicorn на лейбле Cyclops Records в 1999 году. Этот релиз вызвал достаточный интерес, чтобы создать небольшую, но верную фан-базу. В 2002 году Брюс Сурд решил организовать полноценную группу. В состав группы вошли Джон Сайкс (Jon Sykes) на басу, Уэйн Хиггинс (Wayne Higgins) на гитаре, Мэтт ОЛири (Matt OLeary) на клавишных и Кит Харрисон (Keith Harrison) на барабанах. В таком составе в 2004 году был выпущен альбом 12 Stories Down, однако Брюс Сурд остался недоволен его звучанием, что привело к перезаписи, ремикшированию и некоторым изменениям треков для выпуска 10 Stories Down в 2005 году. Впоследствии Мэтт ОЛири покинул группу, а Стив Китч, который был сопродюсером и микшером 10 Stories Down, присоединился к ней в качестве клавишника. Музыкальный стиль группы The Pineapple Thief можно охарактеризовать как прогрессивный рок с элементами альтернативного рока и арт-рока. Их музыка сочетает разнообразные звучания и мелодии, создавая неповторимый и эмоциональный звук. Музыкальные аранжировки группы также часто включают симфонические элементы, используя струнные и духовые инструменты, что добавляет глубину и разнообразие звучания. Хотя музыка The Pineapple Thief имеет прогрессивный характер, они также экспериментируют с различными жанрами и звуковыми текстурами, что делает их творчество уникальным и интересным для слушателей, устремленных к нестандартной и глубокой музыке. Однако в их звучании всегда присутствует некая меланхолия и эмоциональная глубина, что отличает группу и делает её всегда узнаваемой и привлекательной для ценителей прогрессивного рока и альтернативной музыки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
All The Wars
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
All the Wars - студийный альбом британской альтернативной рок-группы The Pineapple Thief, выпущенный в 2012 г. На альбоме присутствуют хор и струнная секция из 22 человек. The Pineapple Thief - британская прогрессив-рок-группа, образованная Брюсом Соордом в 1999 году в Сомерсете, Англия. Изначально Брюс Соорд создавал проект в качестве музыкального хобби и выпустил дебютный альбом Abducting the Unicorn на лейбле Cyclops Records в 1999 году. Этот релиз вызвал достаточный интерес, чтобы создать небольшую, но верную фан-базу. В 2002 году Брюс Сурд решил организовать полноценную группу. В состав группы вошли Джон Сайкс (Jon Sykes) на басу, Уэйн Хиггинс (Wayne Higgins) на гитаре, Мэтт ОЛири (Matt OLeary) на клавишных и Кит Харрисон (Keith Harrison) на барабанах. В таком составе в 2004 году был выпущен альбом 12 Stories Down, однако Брюс Сурд остался недоволен его звучанием, что привело к перезаписи, ремикшированию и некоторым изменениям треков для выпуска 10 Stories Down в 2005 году. Впоследствии Мэтт ОЛири покинул группу, а Стив Китч, который был сопродюсером и микшером 10 Stories Down, присоединился к ней в качестве клавишника. Музыкальный стиль группы The Pineapple Thief можно охарактеризовать как прогрессивный рок с элементами альтернативного рока и арт-рока. Их музыка сочетает разнообразные звучания и мелодии, создавая неповторимый и эмоциональный звук. Музыкальные аранжировки группы также часто включают симфонические элементы, используя струнные и духовые инструменты, что добавляет глубину и разнообразие звучания. Хотя музыка The Pineapple Thief имеет прогрессивный характер, они также экспериментируют с различными жанрами и звуковыми текстурами, что делает их творчество уникальным и интересным для слушателей, устремленных к нестандартной и глубокой музыке. Однако в их звучании всегда присутствует некая меланхолия и эмоциональная глубина, что отличает группу и делает её всегда узнаваемой и привлекательной для ценителей прогрессивного рока и альтернативной музыки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - All The Wars (0802644812915) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...