Molly Hatchet - Battleground (0886922878817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Molly Hatchet
Альбом (сингл)
Battleground
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 642607
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922878817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Molly Hatchet
Альбом (сингл)
Battleground
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bounty Hunter, Whiskey Man, Why Wont You Take Me Home, Son Of The South, American Pride, Edge Of Sundown, Fall Of The Peacemakers, Devils Canyon, One Mans Pleasure, The Creeper, In The Darkness Of The Night, Justice, As Heaven Is Forever, Im Gonna Live Til I Die, Beatin The Odds, Jukin City, Dreams Ill Never See, The Journey, Flirtin With Disaster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Molly Hatchet - Battleground (0886922878817) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bounty Hunter, Whiskey Man, Why Wont You Take Me Home, Son Of The South, American Pride, Edge Of Sundown, Fall Of The Peacemakers, Devils Canyon, One Mans Pleasure, The Creeper, In The Darkness Of The Night, Justice, As Heaven Is Forever, Im Gonna Live Til I Die, Beatin The Odds, Jukin City, Dreams Ill Never See, The Journey, Flirtin With Disaster
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Dancetaria (0889853030316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитMalia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211)...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDepeche Mode - Memento Mori (0196587842116) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Spv
Barcode
[0886922878817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Molly Hatchet
Альбом (сингл)
Battleground
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bounty Hunter, Whiskey Man, Why Wont You Take Me Home, Son Of The South, American Pride, Edge Of Sundown, Fall Of The Peacemakers, Devils Canyon, One Mans Pleasure, The Creeper, In The Darkness Of The Night, Justice, As Heaven Is Forever, Im Gonna Live Til I Die, Beatin The Odds, Jukin City, Dreams Ill Never See, The Journey, Flirtin With Disaster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bounty Hunter, Whiskey Man, Why Wont You Take Me Home, Son Of The South, American Pride, Edge Of Sundown, Fall Of The Peacemakers, Devils Canyon, One Mans Pleasure, The Creeper, In The Darkness Of The Night, Justice, As Heaven Is Forever, Im Gonna Live Til I Die, Beatin The Odds, Jukin City, Dreams Ill Never See, The Journey, Flirtin With Disaster
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Molly Hatchet - Battleground (0886922878817) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Molly Hatchet - Battleground (0886922878817) виниловая пластинка