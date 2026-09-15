Elf - Trying To Burn The Sun (8719262003569) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elf
Альбом (сингл)
Trying To Burn The Sun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 642453
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elf
Альбом (сингл)
Trying To Burn The Sun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Swampy Water, Prentice Wood, When She Smiles, Good Time Music, Liberty Road, Shotgun Boogie, Wonderworld, Streetwalker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elf - Trying To Burn The Sun (8719262003569) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома американской рок-группы Elf, вышедшего в 1975 году. Elf - американская рок-группа, известная в основном благодаря её лидеру Ронни Джеймсу Дио. Изначально группа называлась Electric Elves, потом The Elves и наконец просто Elf. Дебютный альбом был записан при содействии музыкантов Deep Purple Роджера Гловера и Яна Пэйса, кроме того Elf провели два концертных тура на разогреве Deep Purple. Гловер также выступил в роли продюсера следующих альбомов коллектива. Всего Elf выпустили три студийных пластинки, а в 1975 году четверо из участников коллектива вошли в состав Rainbow Ричи Блэкмора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262003569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elf
Альбом (сингл)
Trying To Burn The Sun
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Swampy Water, Prentice Wood, When She Smiles, Good Time Music, Liberty Road, Shotgun Boogie, Wonderworld, Streetwalker
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание третьего студийного альбома американской рок-группы Elf, вышедшего в 1975 году. Elf - американская рок-группа, известная в основном благодаря её лидеру Ронни Джеймсу Дио. Изначально группа называлась Electric Elves, потом The Elves и наконец просто Elf. Дебютный альбом был записан при содействии музыкантов Deep Purple Роджера Гловера и Яна Пэйса, кроме того Elf провели два концертных тура на разогреве Deep Purple. Гловер также выступил в роли продюсера следующих альбомов коллектива. Всего Elf выпустили три студийных пластинки, а в 1975 году четверо из участников коллектива вошли в состав Rainbow Ричи Блэкмора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elf - Trying To Burn The Sun (8719262003569) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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