0801061810115, Boards Of Canada, Geogaddi виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 642239
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0801061810115, Boards Of Canada, Geogaddi виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ready Lets Go, Music Is Math, Beware The Friendly Stranger, Gyroscope, Dandelion, Sunshine Recorder, In The Annexe, Julie And Candy, The Smallest Weird Number, 1969, Energy Warning, The Beach At Redpoint, Opening The Mouth, Alpha And Omega, I Saw Drones, The Devil Is In The Details, A Is To B As B Is To C, Over The Horizon Radar, Dawn Chorus, Diving Station, You Could Feel The Sky, Corsair, Magic Window
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ready Lets Go, Music Is Math, Beware The Friendly Stranger, Gyroscope, Dandelion, Sunshine Recorder, In The Annexe, Julie And Candy, The Smallest Weird Number, 1969, Energy Warning, The Beach At Redpoint, Opening The Mouth, Alpha And Omega, I Saw Drones, The Devil Is In The Details, A Is To B As B Is To C, Over The Horizon Radar, Dawn Chorus, Diving Station, You Could Feel The Sky, Corsair, Magic Window
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0801061810115, Boards Of Canada, Geogaddi виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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