8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642107
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8718469531677, Sly & The Family Stone, Fresh виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Time, If You Want Me To Stay, Let Me Have It All, Frisky, Thankful N Thoughtful, Skin Im In, I Dont Know (Satisfaction), Keep On Dancin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), If It Were Left Up To Me, Babies Makin Babies
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: In Time, If You Want Me To Stay, Let Me Have It All, Frisky, Thankful N Thoughtful, Skin Im In, I Dont Know (Satisfaction), Keep On Dancin, Que Sera Sera (Whatever Will Be Will Be), If It Were Left Up To Me, Babies Makin Babies
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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