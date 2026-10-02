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Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка

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Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 2
Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 3
Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 4
Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Taste
Альбом (сингл)
Taste
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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  • Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 2
  • Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 3
  • Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 4
  • Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642099
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
6.01E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Taste
Альбом (сингл)
Taste
Трек-лист
Blister On The Moon, Leaving Blues, Sugar Mama, Hail, Born On The Wrong Side Of Time, Dual Carriageway Pain, Same Old Story, Catfish, Im Moving On
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blister On The Moon, Leaving Blues, Sugar Mama, Hail, Born On The Wrong Side Of Time, Dual Carriageway Pain, Same Old Story, Catfish, Im Moving On

Отзывы о товаре Taste - Taste (0600753370056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
6.01E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Taste
Альбом (сингл)
Taste
Трек-лист
Blister On The Moon, Leaving Blues, Sugar Mama, Hail, Born On The Wrong Side Of Time, Dual Carriageway Pain, Same Old Story, Catfish, Im Moving On
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blister On The Moon, Leaving Blues, Sugar Mama, Hail, Born On The Wrong Side Of Time, Dual Carriageway Pain, Same Old Story, Catfish, Im Moving On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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