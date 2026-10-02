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Телевизор LG 75UR81009LK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 75UR81009LK

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Телевизор LG 75UR81009LK - фото 1
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 2
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 3
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 4
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 5
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 6
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 7
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 8
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 9
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 10
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 11
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 12
Телевизор LG 75UR81009LK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 1
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 2
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 3
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 4
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 5
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 6
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 7
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 8
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 9
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 10
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 11
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 12
  • Телевизор LG 75UR81009LK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640856
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.6х1.25х0.22
Вес, кг.
27

Описание товара Телевизор LG 75UR81009LK

75-дюймовый LED-телевизор LG 75UR81009LK имеет экран с диагональю, равной 189 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Широкие углы обзора, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.

Отзывы о товаре Телевизор LG 75UR81009LK




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Описание
75-дюймовый LED-телевизор LG 75UR81009LK имеет экран с диагональю, равной 189 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Широкие углы обзора, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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