Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD
Впечатляющий 75-дюймовый телевизор Skyworth с технологией QLED+ превращает ваш просмотр фильмов и сериалов в настоящее шоу. Великолепное разрешение 4К UHD (3840х2160) гарантирует кристально чистую и насыщенную картинку, а высокая частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными — идеально для любителей спорта и гейминга. Смарт-телевизор на базе Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-контенту прямо с первого запуска. Благодаря поддержке крепления 400x200 (стандарт VESA), установка на стену будет простой и удобной — для максимального комфорта и свободы в оформлении интерьера.
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