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Телевизор LG 65" Q-NED 65QNED80A6A.ARUG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 65" Q-NED 65QNED80A6A.ARUG

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Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 1
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 2
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 3
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 4
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 5
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 6
  • Телевизор LG 65&quot; Q-NED 65QNED80A6A.ARUG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708438
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.17
Вес, кг.
29.6

Описание товара Телевизор LG 65" Q-NED 65QNED80A6A.ARUG

Телевизор LG 65QNED80A6A – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65" Q-NED 65QNED80A6A.ARUG




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LG 65QNED80A6A – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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